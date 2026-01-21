Main Menu

  • जिम में यौन शोषण और धर्मांतरण का खेल! ट्रेनर ने लड़कियों को फंसाया, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, चार गिरफ्तार

Edited By Purnima Singh,Updated: 21 Jan, 2026 03:31 PM

two arrested in mirzapur for conversion

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में जिम में आने वाली महिलाओं से दोस्ती करने और उन्हें धर्म बदलने के लिए उकसाने के अलावा उन्हें परेशान करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और दो अन्य को हिरासत में लिया है। मंगलवार देर रात जारी एक...

मिर्जापुर : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में जिम में आने वाली महिलाओं से दोस्ती करने और उन्हें धर्म बदलने के लिए उकसाने के अलावा उन्हें परेशान करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और दो अन्य को हिरासत में लिया है। मंगलवार देर रात जारी एक प्रेस नोट में, पुलिस ने कहा कि देहात कोतवाली पुलिस स्टेशन में दो महिलाओं से दो अलग-अलग शिकायतें मिलीं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने पहले उनसे दोस्ती की और बाद में उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रभावित करने की कोशिश की, साथ ही उन्हें परेशान भी किया। 

इसमें कहा गया कि प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत कर पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एसओजी, थाना कोतवाली कटरा, नगर व कोतवाली देहात सहित चार टीमों का गठन कर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच के तहत मंगलवार को आरोपी मोहम्मद शेख अली आलम और फैजल खान को गिरफ्तार किया गया है। 

पुलिस विभाग के प्रेस नोट में बताया गया कि इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल साक्ष्य के आधार पर दो अन्य अभियुक्तों जहीर एवं सादाब को हिरासत में लिया गया है। विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त जहीर एक जिम का मालिक है और ये महिलाएं उसके जिम में जाती रही हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी के जिम सील कर दिए गए हैं। पुलिस निरीक्षक देहात कोतवाली अमित मिश्रा ने बताया कि विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। 

