चार युवतियां, 4 युवक और कब्रिस्तान के पास किराए का मकान...पुलिस ने किया गंदे काम का पर्दाफाश

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस के हाथ एक और बढ़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक किराए के मकान में अनैतिक गतिविधियों के गिरोह का पर्दाफाश किया है और चार युवतियां और चार युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, पुलिस को सूचना मिली कि कीडगंज थाना क्षेत्र में गोरा कब्रिस्तान के पास एक गली में स्थित मकान में गलत काम हो रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चुपचाप जांच शुरू की।

4 युवक और 4 युवतियां गिरफ्तार

इसके बाद एसीपी कीडगंज राजीव यादव के निर्देश पर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह की टीम ने मौके पर छापेमारी की। जब पुलिस मकान में पहुंची तो अंदर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान पुलिस को मकान से चार युवक और चार युवतियां मिलीं। सभी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, यह मकान किराए पर लिया गया था और यहां अनैतिक गतिविधियां चलने की शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय लोगों को काफी समय से शक था और इसी वजह से पुलिस को कई शिकायतें मिली थीं। मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए युवक और युवतियां प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। अब यह जांच की जा रही है कि वे कब से इस मकान में आ रहे थे, मकान किसके नाम पर किराए पर लिया गया था और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है।