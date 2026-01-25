Main Menu

फ्लैट में चल रहा था से#स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा तो आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां; SOG ने किया पर्दाफाश

Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Jan, 2026 11:55 AM

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में देह व्यापार का अवैध कारोबार लगातार फल-फूल रहा है। पुलिस के लिए इसे रोकना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ऐसे ही एक सेक्स रैकेट पर शनिवार को SOG-2 टीम ने कैंट क्षेत्रान्तर्गत कुंज विहार कॉलोनी में छापा मारा और मौके से 4 युवतियां और 1 पुरुष पकड़ा गया। साथ ही मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई।

पुलिस ने बताया पूरा मामला
एसीपी मुख्यालय अपूर्व पांडेय ने बताया कि पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 9670705555 पर सूचना मिलने के बाद एसओजी-2 टीम ने तत्काल कार्रवाई की। सूचना थी कि थाना कैंट क्षेत्र में कुंज विहार कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में अवैध देह व्यापार संचालित किया जा रहा है।

दबिश में पकड़े गए आरोपी
सूचना की गंभीरता को देखते हुए और पुष्टि के बाद एसीपी अपूर्व पांडेय के नेतृत्व में एसओजी-2 टीम ने मौके पर छापा मारा। मौके से 3 युवतियां, 1 महिला संचालिका, 1 पुरुष ग्राहक पकड़ा गया। साथ ही यूज्ड और अनयूज्ड कंडोम भी बरामद हुए, जिससे यह साबित हुआ कि फ्लैट में अवैध देह व्यापार चल रहा था।

पुलिस कार्रवाई
इस प्रकरण के संबंध में थाना कैंट पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि यह किसी भी तरह की हल्की कार्रवाई का मामला नहीं है और ऐसे मामलों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

पिछला मामला
आपको बता दें कि बीते महीने भी वाराणसी में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था। उस समय पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था और यह दिखाता है कि अवैध देह व्यापार शहर में लगातार सक्रिय है।

