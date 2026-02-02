नशे में धुत बेटा बना हैवान! शराब के पैसे ना देने पर मां को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, परिवार में मचा हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 02 Feb, 2026 09:10 AM
Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नशे में धुत बेटे ने मां को मारा, क्योंकि उसने शराब के लिए पैसे देने से इंकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और.....
Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नशे में धुत बेटे ने मां को मारा, क्योंकि उसने शराब के लिए पैसे देने से इंकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में जांच जारी है।
क्या हुआ घटना के दिन
रामपुर के शाहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम जागेश्वर की रहने वाली युवती रोनी ने अपने भाई राजू भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। रोनी का आरोप है कि राजू भारती ने अपनी मां माया देवी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब मां ने पैसे देने से इनकार किया, तो राजू ने ईंट से हमला कर दिया। इस हमले में माया देवी के हाथ टूट गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। माया देवी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस कार्रवाई
अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी राजू भारती को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।