UP Weather: धूप देख झांसे में न आएं! अगले 48 घंटों में इन जिलों में बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

UP Weather UPdate: उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड 'टाटा बाय-बाय' कह रही है, वहीं अब मौसम वैज्ञानिकों ने एक बड़े उलटफेर की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में अगले दो दिनों तक हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही....

UP Weather UPdate: उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड 'टाटा बाय-बाय' कह रही है, वहीं अब मौसम वैज्ञानिकों ने एक बड़े उलटफेर की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में अगले दो दिनों तक हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है।

पश्चिमी यूपी में 'बादलों की परेड' और बारिश

मौसम विभाग ने 16 और 17 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, एटा और हाथरस जैसे जिलों में काले बादल छाए रहेंगे। वहीं इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि इससे तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी।

आज (रविवार) कैसा रहेगा मिजाज?

आज यानी 15 फरवरी को पूरे प्रदेश के 75 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और नोएडा समेत लगभग सभी जिलों में दिन भर अच्छी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे दिन में हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है। वहीं सुबह के समय कहीं-कहीं हल्का धुंध या छिछला कोहरा देखने को मिल सकता है।

प्रमुख शहरों का संभावित तापमान (आज)

शहर न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान मौसम की स्थिति

लखनऊ 11°C 27°C खिली धूप, आसमान साफ

नोएडा 11°C 27°C मौसम सामान्य, सुहावना

वाराणसी 12°C 28°C धूप खिली रहेगी

आगरा 13°C 29°C कल से बादलों की आवाजाही



क्यों बदल रहा है मौसम?

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, इसके पीछे मुख्य वजह एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) है।

वैज्ञानिक कारण

16 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसके असर से मैदानी इलाकों (यूपी) में हवाओं का रुख बदलेगा और हल्की बारिश की स्थिति बनेगी। इसी वजह से तापमान में क्रमिक उछाल (धीरे-धीरे बढ़ोतरी) देखी जा रही है और ठंड अब विदा होने की ओर है।