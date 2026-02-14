ओडिशा में काम कर रहा था पति, नए फोन के लिए पत्नी ने लगा ली फांसी, 2 साल के मासूम के सिर से उठा मां का साया

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पति द्वारा नया मोबाइल फोन नहीं दिए जाने से नाराज एक महिला ने अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया, यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता...

मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पति द्वारा नया मोबाइल फोन नहीं दिए जाने से नाराज एक महिला ने अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया, यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार को मीरापुर पुलिस थाना क्षेत्र के खेड़ी सराय गांव में हुई और मृतका की पहचान आशीष शर्मा की पत्नी राधिका (27) के रूप में हुई है।

मीरापुर के थाना प्रभारी राजीव शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला ने अपने पति से नया मोबाइल फोन मांगा था, जो काम के सिलसिले में ओडिशा गया हुआ था। आशीष की मां प्रेमो ने बताया कि उसके पति आशीष ने सिर्फ 2,000 रुपये भेजे थे, जबकि वह 10,000 रुपये की मांग कर रही थी। राधिका का तीन साल का एक बेटा भी है। जो घटना के वक्त वहीं मौजूद था।

