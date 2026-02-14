Main Menu

  • सावधान! धूप का धोखा और पहाड़ों पर तांडव; वैलेंटाइन के बाद दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में आफत, IMD का हाई अलर्ट

Edited By Anil Kapoor,Updated: 14 Feb, 2026 06:51 AM

Weather UPdate News: उत्तर भारत में फरवरी के महीने में ही मौसम के तेवर बदलने लगे हैं। जहां एक ओर दिल्ली से लेकर भोपाल तक लोगों ने गर्म कपड़ों और कंबलों से दूरी बनानी शुरू कर दी है, वहीं मौसम विभाग (IMD) की नई चेतावनी ने एक बार फिर चिंता....

Weather UPdate News: उत्तर भारत में फरवरी के महीने में ही मौसम के तेवर बदलने लगे हैं। जहां एक ओर दिल्ली से लेकर भोपाल तक लोगों ने गर्म कपड़ों और कंबलों से दूरी बनानी शुरू कर दी है, वहीं मौसम विभाग (IMD) की नई चेतावनी ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। हिमालयी क्षेत्रों में एक नया Western Disturbance (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय हो गया है, जिसका असर जल्द ही मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा।

पहाड़ों पर 'रौद्र रूप' और मैदानों में ठिठुरन
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है। पहाड़ों पर होने वाली इस हलचल के कारण मैदानी राज्यों में बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिससे सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बना रहेगा। वैलेंटाइन डे के बाद यानी 15 फरवरी से मौसम में बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है।

प्रमुख राज्यों के मौसम का हाल
राज्य/क्षेत्र                                    मौसम का अनुमान                                                              तापमान (लगभग)
दिल्ली-NCR               सुबह कोहरा, 16 फरवरी के बाद हल्की बूंदाबांदी संभव।                                10∘C से 26∘C
उत्तर प्रदेश                  फिलहाल धूप खिलेगी, 17-18 फरवरी को बादल छाएंगे।                     दिन में गर्मी, रात में हल्की ठंड
बिहार                          अगले 5 दिन मौसम साफ, सुबह के समय धुंध संभव।                                     8∘C से 32∘C
पंजाब-हरियाणा           17-18 फरवरी को तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट।                              पारा 25∘C के पार
राजस्थान                     दिन में तेज गर्मी, अधिकतम तापमान 30∘C तक।                                          मिला-जुला मौसम


दक्षिण भारत और बंगाल की खाड़ी का प्रभाव
सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के मौसम में भी बदलाव के संकेत हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव (Pressure Area) के कारण दक्षिणी राज्यों में बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के राज्यों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

दिल्ली-NCR: प्रदूषण से मिल सकती है राहत
राजधानी और आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में वैलेंटाइन डे पर मौसम सुहावना रहेगा। हालांकि, तेज हवाएं चलने की वजह से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे हवा की गुणवत्ता (Air Quality) में सुधार होगा। 16 फरवरी के बाद होने वाली संभावित बूंदाबांदी से तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है।

