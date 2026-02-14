'रामायण' बनाने वाले Ramanand Sagar के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, उनके बेटे का हुआ निधन, शोक में डूबी पूरी इंडस्ट्री!

भारतीय टेलीविजन जगत से एक दुखद समाचार सामने आया है। विख्यात निर्माता-निर्देशक रामानंद सागर के पुत्र आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का निधन हो गया। परिवार की ओर से उनके देहावसान की पुष्टि की गई है। उनका अंतिम संस्कार सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ ....

परिवार और प्रशंसकों में शोक

आनंद रामानंद सागर चोपड़ा के निधन की खबर मिलते ही इंडस्ट्री और प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा परिवार

सागर परिवार भारतीय टीवी इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। विशेषकर रामायण के निर्माण ने घर-घर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को नई पहचान दी। इस धारावाहिक ने न केवल लोकप्रियता के रिकॉर्ड बनाए, बल्कि भारतीय टेलीविजन कंटेंट की दिशा भी तय की।



रामानंद सागर की अमिट छाप

रामानंद सागर को धार्मिक और पौराणिक कथाओं को जनमानस तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। उनके कार्यों ने भारतीय दर्शकों के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाया। आज भी उनके द्वारा स्थापित रचनात्मक विरासत को सागर परिवार आगे बढ़ाता रहा है।

