Gold-Silver Price Crash: सोना-चांदी में अचानक ताबड़तोड़ गिरावट, गोल्ड हुआ धड़ाम, सिल्वर के रह गए बस इतने दाम...

Edited By Purnima Singh,Updated: 13 Feb, 2026 06:24 PM



A-

A+

Gold Silver Price Crash: भारतीय वित्तीय बाजारों में आज कमजोरी का रुख देखने को मिला। शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, जिससे प्रमुख सूचकांक लाल निशान में रहे। इक्विटी बाजार के साथ-साथ कमोडिटी सेगमेंट में भी दबाव दिखा और कीमती धातुओं के दाम नरम...