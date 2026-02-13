पियक्कड़ों को झटका! UP में 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब, ₹50 में मिलेगा देसी का 'बच्चा' पैक, देखें नए दाम

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब पीना महंगा हो जाएगा। सरकार ने इस बार 71,278 करोड़ रुपये के राजस्व का भारी-भरकम लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए कीमतों और....

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब पीना महंगा हो जाएगा। सरकार ने इस बार 71,278 करोड़ रुपये के राजस्व का भारी-भरकम लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए कीमतों और लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी की गई है।

देसी शराब: ₹5 की बढ़ोतरी और 'बच्चा' पैक

- देसी शराब के शौकीनों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अब कीमतें बढ़ जाएंगी।

- दाम: 36% अल्कोहल वाली देसी शराब अब 165 रुपये की जगह 173 रुपये में मिलेगी। लगभग 5 रुपये प्रति बोतल की वृद्धि हुई है।

- नया 'बच्चा' पैक: पहली बार सरकार ने 100 एमएल (ML) का छोटा मिनिएचर पैक उतारा है, जिसे 'बच्चा' कहा जा रहा है। 42.8 डिग्री तीव्रता वाले इस पैक की कीमत 50 रुपये तय की गई है।

अंग्रेजी शराब और बीयर भी महंगी

- अंग्रेजी शराब (IMFL) और बीयर की कीमतों में भी उछाल आएगा।

- अंग्रेजी शराब: 1 अप्रैल से अंग्रेजी शराब की बोतल पर 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।

- बीयर: बीयर और अंग्रेजी शराब पर लाइसेंस शुल्क और कोटा दोनों में 7.5% का इजाफा किया गया है, जिससे इनके दाम भी बढ़ेंगे।

लाइसेंस और आवंटन में बदलाव

सरकार ने दुकानों के आवंटन और लाइसेंसिंग को लेकर भी कड़े और नए नियम बनाए हैं:

- ई-लॉटरी: शराब की दुकानों का आवंटन अब पूरी तरह ई-लॉटरी के जरिए होगा।

- शहरी कोटा: शहरों में देसी शराब की दुकानों का कोटा घटाया गया है।

- बढ़े हुए शुल्क: अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस फीस 7.5% बढ़ा दी गई है।

निर्यात और खास लाइसेंस

यूपी की शराब अब केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी। नई नीति में यूपी में बनी शराब को विदेशों में निर्यात करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में कम अल्कोहल वाले पेय (बियर, वाइन आदि) के लिए दुकानों के बाहर भी लाइसेंस मिल सकेंगे।

प्रमुख आंकड़े

मद विवरण

राजस्व लक्ष्य, "₹71,278 करोड़ (2026-27)"

देसी शराब बढ़ोतरी, ₹5 से ₹8 प्रति बोतल

अंग्रेजी शराब बढ़ोतरी, ₹10 से ₹30 प्रति बोतल

लाइसेंस फीस वृद्धि, 7.5%

नया उत्पाद, 100 ML 'बच्चा' पैक (₹50)