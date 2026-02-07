Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP Weather Update: 4 दिन बाद बदलेगा खेल! ठंड की होगी छुट्टी, पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में — IMD का बड़ा संकेत; तेजी से चढ़ेगा पारा

UP Weather Update: 4 दिन बाद बदलेगा खेल! ठंड की होगी छुट्टी, पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में — IMD का बड़ा संकेत; तेजी से चढ़ेगा पारा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Feb, 2026 07:21 AM

weather to change again in up temperature expected to rise after 4 days

UP Weather UPdate: उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर करवट लेने की तैयारी में है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार पहाड़ी इलाकों को जल्द ही दो नए पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकते हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर......

UP Weather UPdate: उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर करवट लेने की तैयारी में है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार पहाड़ी इलाकों को जल्द ही दो नए पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकते हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में हल्का उछाल देखने को मिल सकता है।

UP के सभी जिले ग्रीन जोन में
लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के अनुसार:
7 फरवरी (शनिवार), 8 फरवरी और 9 फरवरी — तीनों दिन
- पूरा उत्तर प्रदेश ग्रीन जोन में
- किसी भी जिले के लिए कोई मौसम अलर्ट जारी नहीं
बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में 15 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। आज भी पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है।

इन जिलों में साफ रहेगा मौसम, धूप खिलेगी
शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में आसमान साफ रहेगा और अच्छी धूप निकलेगी। इनमें प्रमुख जिले हैं: प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, आजमगढ़, सोनभद्र, चंदौली, अमेठी, रायबरेली, मेरठ, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, गोरखपुर, संतकबीरनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और देवरिया। सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्का (छिछला) कोहरा दिख सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा।

लखनऊ और नोएडा का मौसम
लखनऊ:
- आसमान साफ रहेगा
- दिन में तेज धूप निकलेगी
- सतही तेज हवाएं चलेंगी (अगले 2 दिन तक असर)
- न्यूनतम तापमान: 11°C
- अधिकतम तापमान: 25°C

और ये भी पढ़े

नोएडा (दिल्ली से सटा इलाका):
- 15–20 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं
- न्यूनतम तापमान: 9°C
- अधिकतम तापमान: 22°C
- अगले 3 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं

4–5 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम
बीएचयू (बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी) के मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार:
- 4–5 दिन बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना
- इसका सीधा असर मैदानी इलाकों, यानी यूपी पर पड़ेगा
- तापमान में फिर उतार–चढ़ाव देखने को मिलेगा
- कोहरा बढ़ने की भी आशंका

सबसे ठंडा जिला
पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान
-बरेली में 8.2°C रिकॉर्ड किया गया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!