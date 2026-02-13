Rain Alert in UP: इस दिन आंधी-तूफान संग होगी तड़ातड़ बारिश, घर से बाहर न निकले यूपी वाले! सावधान रहें... इन 18 जिलों में अलर्ट जारी

Edited By Purnima Singh,Updated: 13 Feb, 2026 06:52 PM



उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने नया पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम स्थिर बना रहेगा, हालांकि अगले सप्ताह एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो...