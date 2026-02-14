Main Menu

Breaking


Gold-Silver Price Crash: रिकॉर्ड हाई से औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, पिछले 15 दिनों में गोल्ड इतना टूटा तो चांदी इतनी हुई सस्ती

Edited By Purnima Singh,Updated: 14 Feb, 2026 05:53 PM

gold silver price crash

Gold-Silver Price Crash: भारतीय सराफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कीमती धातुओं में तेज गिरावट दर्ज की गई है। सोना और चांदी दोनों में आई इस कमजोरी ने निवेशकों और खरीदारों को चौंका दिया है ....

Gold-Silver Price Crash: भारतीय सराफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कीमती धातुओं में तेज गिरावट दर्ज की गई है। सोना और चांदी दोनों में आई इस कमजोरी ने निवेशकों और खरीदारों को चौंका दिया है।

MCX वायदा में तेज टूट (Gold-Silver Price Crash)
Multi Commodity Exchange (MCX) पर अप्रैल वायदा सोना 6,455 रुपये यानी करीब 4.07% गिरकर 1,52,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं मार्च वायदा चांदी 25,882 रुपये यानी 9.84% टूटकर 2,37,136 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

गिरावट की वजह क्या?
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका से आए मजबूत रोजगार आंकड़ों और ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं के कमजोर संकेतों ने निवेशकों का रुख बदल दिया। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोना-चांदी में वैश्विक स्तर पर बिकवाली बढ़ी, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा।

रिकॉर्ड हाई से बड़ी दूरी
हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो MCX पर 29 जनवरी को चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर थी, जो अब 2.37 लाख रुपये तक आ चुकी है। यानी करीब 1.83 लाख रुपये की गिरावट हुई है। सोने का रिकॉर्ड हाई 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि मौजूदा स्तर 1.52 लाख रुपये के आसपास है- लगभग 41,000 रुपये की कमी।

निवेशकों के लिए संकेत
विश्लेषकों का मानना है कि लंबी अवधि के नजरिए से यह गिरावट खरीदारी का अवसर बन सकती है। हालांकि, शॉर्ट-टर्म निवेशकों को अस्थिरता के बीच सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। तकनीकी रूप से भी कीमतों में यह सुधार पहले के ऊंचे स्तरों के बाद संभावित माना जा रहा था।

