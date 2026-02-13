रोज 20 घंटे फोन पर बिताती थीं गाजियाबाद में सुसाइड करने वाली तीनों बहनें, डाटा ने खोल दी सारी पोल, कारनामे सुन रह जाओगे हैरान

गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों की कथित आत्महत्या की जांच के दौरान पुलिस को एक अहम डिजिटल सुराग मिला है। फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजे गए मोबाइल फोन से बरामद डेटा में सामने आया है कि बहनें कथित तौर पर रोज़ाना लगभग 20 घंटे कोरियन कंटेंट, कार्टून और...

Ghaziabad Triple Suicide Case : गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों की कथित आत्महत्या की जांच के दौरान पुलिस को एक अहम डिजिटल सुराग मिला है। फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजे गए मोबाइल फोन से बरामद डेटा में सामने आया है कि बहनें कथित तौर पर रोज़ाना लगभग 20 घंटे कोरियन कंटेंट, कार्टून और गेमिंग सामग्री देखती थीं। पुलिस इस डिजिटल पैटर्न को केस के मनोवैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य पहलुओं से जोड़कर जांच कर रही है।



घटना से पहले बेचा गया था फोन

पुलिस के अनुसार, 16, 14 और 12 वर्ष की तीनों बहनों ने 4 फरवरी को सोसायटी की नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। जांच में पता चला कि उनके पिता चेतन कुमार ने घटना से करीब 15 दिन पहले लड़कियों का मोबाइल फोन शालीमार गार्डन स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान को 15,000 रुपये में बेचा था। बाद में इस डिवाइस को डिलीट डेटा रिकवर करने और ऑनलाइन गतिविधियों की पड़ताल के लिए फोरेंसिक जांच में शामिल किया गया।



ऑनलाइन कंटेंट और रुचियां

एक जांच अधिकारी ने बताया कि रिकवर किए गए डेटा से यह समझने में मदद मिली कि बहनें इंटरनेट पर क्या देख रही थीं और क्या वे परिवार के बाहर किसी के संपर्क में थीं। अब तक के विश्लेषण में बहनों की कोरियन कल्चर, खासकर K-pop, में गहरी रुचि सामने आई है। सुसाइड नोट में उल्लिखित गेम्स से संबंधित सामग्री भी फोन में पाई गई, जिनमें हॉरर टाइटल्स जैसे Poppy Playtime, The Baby in Yellow, Ice Scream, Evil Nun और Ice Game शामिल हैं।

यह भी पढ़ें : UP में फर्जी ट्रेडिंग एप से 63 लाख की साइबर ठगी, भारी मुनाफे का लालच देकर अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांस्फर करवाए, पूरा मामला उड़ा देगा होश



पांच गेम्स पर बैन की सिफारिश

पुलिस ने इन पांच गेम्स को लेकर सरकार को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें संभावित प्रतिबंध की सिफारिश की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया है, ताकि किशोरों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जा सके।



YouTube हिस्ट्री और चैनल का खुलासा

फोन की YouTube हिस्ट्री में कोरियन, चीनी, थाई और जापानी कंटेंट की लंबी सूची मिली है। साथ ही कार्टून और गेमिंग वीडियो भी प्रमुखता से देखे गए, जैसे Doraemon, Shinchan, PJ Masks, Masha and the Bear, Shimmer and Shine और Peppa Pig। जांच में यह भी सामने आया कि बहनों ने 2025 में K-ड्रामा और कार्टून कैरेक्टर आधारित एक YouTube चैनल शुरू किया था, जिसके 2,000 से अधिक फॉलोअर्स थे। कथित तौर पर घटना से करीब 10 दिन पहले चैनल डिलीट कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि चैनल हटाने के पीछे पारिवारिक आपत्तियां एक संभावित कारण हो सकती हैं।

यह भी पढ़ें : Industry को एक और बड़ा झटका! मशहूर एक्टर ने महज 39 की उम्र में छोड़ी दुनिया, गहरे सदमे में फिल्म जगत



कोविड के बाद बदला व्यवहार

अधिकारियों के मुताबिक, कोविड के बाद बहनों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और उनके सामाजिक दायरे में काफी कमी आई थी। पुलिस इस पहलू को भी जांच का हिस्सा बना रही है, ताकि अकेलेपन, डिजिटल निर्भरता और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संभावित संबंधों को समझा जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है और सभी निष्कर्ष फोरेंसिक व अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही तय किए जाएंगे।