यूपी के युवाओं के लिए जापान और जर्मनी में नौकरी का अवसर, 2 लाख रुपये तक मिलेगा वेतन, पढ़ें पूरी डिटेल

इस्राइल में 6,000 कुशल कामगारों के प्रदर्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश श्रम विभाग अन्य देशों में भी प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश रहा है। इस सूची में जापान और जर्मनी सबसे ऊपर हैं।

लखनऊ: इस्राइल में 6,000 कुशल कामगारों के प्रदर्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश श्रम विभाग अन्य देशों में भी प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश रहा है। इस सूची में जापान और जर्मनी सबसे ऊपर हैं।



यूपी के कुशल कामगारों के हुनर की पूरी दुनिया में चर्चा

प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एमकेएस सुंदरम ने बताया कि इस्राइल में निर्माण क्षेत्र में यूपी के कुशल कामगारों के हुनर की चर्चा दुनिया के अन्य देशों में भी हो रही है। इस कड़ी में जर्मनी और जापान की इंडस्ट्री से बात जारी है। जल्द ही युवाओं विदेश में नौकरी का मौका मिलेगा।



युवाओं को प्रोफेशनल रूप से तैयार करेगी सरकार

उन्होंने बताया कि जर्मनी में अस्पतालों में नर्स और जापान में घरों में बुजुर्गों की देखभाल की नौकरियां काफी ज्यादा हैं। इसके लिए युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है। प्रशिक्षित कर युवाओं को प्रोफेशनल रूप से तैयार किया जाएगा। बाजार की मांग के अनुरूप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। खाड़ी देशों से भी कुशल श्रमिकों के लिए लगातार डिमांड आ रही है।



जापान और जर्मनी में भारतीय कामगारो की डिमांड

प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एम.के.एस. सुंदरम के अनुसार, इस्राइल में निर्माण क्षेत्र में यूपी के कामगारों के हुनर की चर्चा अन्य देशों तक पहुंची है। इस वजह से जापान में ओल्ड एज केयर सेक्टर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए बड़ी संख्या में वर्कर चाहिए। जबकि जर्मनी के अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में नर्स और केयरटेकर की भारी मांग। दोनों देशों में 2 लाख रुपये मासिक वेतन के साथ रहने और खाने की सुविधा भी दी जाएगी।



सरकार बनाएगी युवाओं को प्रोफेशनल

विदेशी नौकरी के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है। बाजार की मांग के अनुरूप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिससे युवा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार काम करने के लिए तैयार हों। खाड़ी देशों से भी कुशल श्रमिकों की मांग लगातार आ रही है।



ऑनलाइन पोर्टल से होगी भर्ती प्रक्रिया

योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जहां विदेशी नौकरी चाहने वाले युवा रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। किस देश में किस ट्रेड में नौकरी उपलब्ध है, इसकी जानकारी पोर्टल पर होगी। विदेशी नियोक्ता सीधे इसी प्लेटफॉर्म से चयन कर सकेंगे। जर्मनी में 5-8 घंटे की ड्यूटी के एवज में 2 लाख रुपये तक वेतन मिलेगा, जबकि जापान में बुजुर्गों की देखभाल करने वाले कर्मियों को भी इसी स्तर का पैकेज ऑफर किया जाएगा।