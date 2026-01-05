Main Menu

  • बंद कमरे में इस हालत में पड़ा मिला रिटायर्ड इंस्पेक्टर शव; दरवाजा तोड़कर पुलिस ने निकाला...जानिए हादसा था या फिर मर्डर?

Edited By Pooja Gill,Updated: 05 Jan, 2026 12:26 PM

the body of a retired inspector was found lying in a closed room

कानपुर: यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर घाटमपुर के बसंत विहार मोहल्ले में रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर जगत नारायण अवस्थी का शव उनके घर के अंदर...

कानपुर: यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर घाटमपुर के बसंत विहार मोहल्ले में रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर जगत नारायण अवस्थी का शव उनके घर के अंदर बेड पर पड़ा मिला। घटना की जानकारी तब हुई जब उनके बेटे ने फोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। इसके बाद उनकी बेटी ने पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस 
सूचना मिलने पर घाटमपुर पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़कर पुलिस अंदर गई। कमरे में बुजुर्ग का शव बेड पर पड़ा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर घर से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घर में अकेले थे रिटायर्ड इंस्पेक्टर 
बताया गया है कि जगत नारायण अवस्थी यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे और शाहजहांपुर से रिटायर हुए थे। वे घाटमपुर के अपने मकान में अपनी साली उमा के साथ रहते थे। 26 तारीख को उमा तीर्थ यात्रा के लिए द्वारका चली गई थीं, जिसके बाद वे घर में अकेले रह रहे थे। मृतक के बेटे रविन्द्र अवस्थी ने बताया कि उनकी पिता से फोन पर बात हुई थी। पिता ने बताया था कि मौसी तीर्थ यात्रा पर गई हैं। बेटे ने उन्हें कानपुर आने को कहा, लेकिन उन्होंने ठंड का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया और कहा कि खाने-पीने का इंतजाम है। आज सुबह जब बेटे ने फोन किया तो कॉल नहीं लगी। इस पर उन्होंने अपने साले अनुज को घर भेजा। अनुज ने बताया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है और बाइक भी घर पर खड़ी है। इसके बाद परिवार को अनहोनी की आशंका हुई और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। 
 

