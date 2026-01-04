गर्लफ्रेंड के साथ होटल में था बॉयफ्रेंड; कमरे में पहुंचकर किया ये काम और फिर हो गई मौत...इस हालत में मिला शव

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक होटल में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी पुलिस को दी गई...

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक होटल में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने होटल कर्मचारियों से पूछताछ की तो पता चला कि युवक होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। जिसके बाद उसकी मौत हो गई।

अब जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है। यहां पर अभयखंड-दो स्थित इम्पीरियो होटल के कमरा नंबर 107 में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस को उसकी मौत की खबर हुई तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी 30 वर्षीय रजनीश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रजनीश नववर्ष के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद आया था।

होटल में पहुंचे और फिर...

जानकारी के अनुसार, मृतक और उसकी प्रेमिका के बीच दो जनवरी को मुलाकात हुई थी। इसके बाद वे इम्पीरियो होटल में ठहरे थे। होटल स्टाफ के मुताबिक, दोनों सामान्य तरीके से होटल में आए थे और किसी तरह की कोई असामान्य गतिविधि नजर नहीं आई। बताया जा रहा है कि होटल के कमरे में ठहरने के बाद उसने कोई दवा खाई थी। जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे सीने में दर्द हुआ और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। पुसिल उसकी प्रेमिका से भी पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक या दवा के रिएक्शन से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह पता चलेगी। पुलिस के मुताबिक,अभी तक किसी आपराधिक एंगल के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि घटनाक्रम की पूरी कड़ी जोड़ी जा सके।