  • मुठभेड़ में खुला झांसी हत्याकांड का राज, लव अफेयर में मिला धोखा तो रचा खूनी खेल

10 Jan, 2026 07:49 PM

 झांसी: जिले में पहली महिला ऑटो ड्राइवर के तौर पर मशहूर अनीता चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। झांसी की पुलिस अधीक्षक (एसपी) (नगर) प्रीति सिंह ने पिछले सोमवार को कहा था कि चार और पांच जनवरी की दरमियानी रात पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला ऑटो रिक्शा चालक की ऑटो रिक्शा पलटने से स्टेशन रोड पर मौत हो गई है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की हुई थी पुष्टि
मृतक की पहचान अनीता चौधरी (35) के रूप में हुई। हालांकि, सोमवार देर शाम अनीता के पति द्वारका चौधरी ने शक के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में, पोस्टमॉर्टम जांच में जब यह पुष्टि हो गयी कि महिला की गोली मारकर हत्या की गई थी, तो प्रेम नगर इलाके के रहने वाले 37 साल के मुकेश झा, उसके बेटे और साले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

तीन लोगों के खिलाफ हत्या का पुलिस ने दर्ज किया था केस
पुलिस के अनुसार, महिला के परिवार वालों की शिकायत के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और उनमें से दो को देर शाम हिरासत में ले लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी फरार था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। इस मामले में मुख्य आरोपी के बेटे शिवम (18) और उसके साले मनोज (35) को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी मुकेश की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है।

मुख्य आरोपी मुकेश एनकाउंटर में गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात एक सूचना के आधार पर जब पुलिस ने मुख्य आरोपी मुकेश झा को गिरफ्तार करने पहुंची तो वह भागने की कोशिश करने लगा और उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी गोलीबारी में मुकेश घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि उसने अनीता की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे प्यार में धोखा मिला था।

महिला को ऑटो ड्राइवर को किया गया था सम्मानित
एसपी (नगर) ने बताया कि पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। इलाके की पहली ऑटो ड्राइवर बनने पर 13 दिसंबर 2021 को तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक जोगेंद्र सिंह ने अनीता चौधरी को सम्मानित भी किया था। इसके अलावा झांसी की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं सहित पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने भी उन्हें सम्मानित किया था।

 

 

