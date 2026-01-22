Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • फिल्म इंडस्ट्री ने खोया एक और सितारा! इस महान हस्ती का दुखद निधन, एक युग का हुआ अंत; मरने से पहले लिखा- मैं दूर जा रहा हूं मुझे याद रखना

फिल्म इंडस्ट्री ने खोया एक और सितारा! इस महान हस्ती का दुखद निधन, एक युग का हुआ अंत; मरने से पहले लिखा- मैं दूर जा रहा हूं मुझे याद रखना

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Jan, 2026 05:34 PM

bruce leung siu lung passes away

हॉन्गकॉन्ग फिल्म इंडस्ट्री ने अपने एक महान सितारे को खो दिया है। मशहूर अभिनेता और मार्शल आर्ट्स लीजेंड ब्रूस लेउंग सिउ-लंग का 14 जनवरी 2026 को 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आते ही एशियाई सिनेमा से लेकर अंतरराष्ट्रीय फिल्म...

UP Desk : हॉन्गकॉन्ग फिल्म इंडस्ट्री ने अपने एक महान सितारे को खो दिया है। मशहूर अभिनेता और मार्शल आर्ट्स लीजेंड ब्रूस लेउंग सिउ-लंग का 14 जनवरी 2026 को 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आते ही एशियाई सिनेमा से लेकर अंतरराष्ट्रीय फिल्म जगत तक शोक की लहर दौड़ गई है।

मौत के कारणों की पुष्टी नहीं 
करीबी दोस्तों और सहयोगियों ने 18 जनवरी को पुष्टि की कि ब्रूस लेउंग का निधन चीन के शेन्ज़ेन में हुआ। हालांकि, उनकी मौत के कारणों को लेकर अब तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उनके आकस्मिक निधन से प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री को गहरा सदमा पहुंचा है।

इंडस्ट्री में शोक, सोशल मीडिया पर भावुक विदाई
ब्रूस लेउंग अपने अनुशासन, दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस और मार्शल आर्ट्स सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए जाने जाते थे। उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि संदेशों की बाढ़ आ गई है। अभिनेता, निर्देशक और मार्शल आर्ट्स से जुड़े कई कलाकारों ने उन्हें एक प्रेरणास्रोत बताया है।

यह भी पढ़ें : इस फेमस Influencer पर टूटा दुखों का पहाड़! ढाई साल की बेटी की पानी के टब में डूबने से मौत, हादसे से शोक में डूबा पूरा क्षेत्र 

आखिरी पोस्ट में कही थी दिल छू लेने वाली बात
उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से निधन से पहले लिखा गया एक भावुक संदेश भी सामने आया है, जिसने प्रशंसकों को भावुक कर दिया। 14 जनवरी को साझा किए गए इस संदेश में लिखा गया था, “मैं एक फिल्म बनाने के लिए बहुत, बहुत दूर जा रहा हूं। बिना अलविदा कहे चले जाने के लिए मुझे माफ कर दें। बस यही समझिए कि मैं किसी दूर जगह शूटिंग पर गया हूं। मैं इसे गुप्त रखना चाहता था, इसलिए मेरे शिष्य ने सामान्य रूप से वीडियो पोस्ट करना जारी रखा। मेरी तरफ से आप सभी अच्छी जिंदगी जिएं। याद रखें कि मैं आप सभी से प्यार करता हूं।” 

कब होगा अंतिम संस्कार 
यह संदेश अब उनके प्रशंसकों के लिए एक भावुक विदाई बन गया है। ब्रूस लेउंग का अंतिम संस्कार 26 जनवरी को चीन के शेन्ज़ेन के लॉन्गगैंग जिले में किया जाएगा।

एक युग का अंत
ब्रूस लेउंग 1970 और 1980 के दशक की हॉन्गकॉन्ग एक्शन फिल्मों का जाना-पहचाना चेहरा थे। उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान स्टीफन चो की कल्ट क्लासिक फिल्म ‘कुंग फू हसल’ में ‘बीस्ट’ के आइकॉनिक किरदार से मिली, जो आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। हॉन्गकॉन्ग में जन्मे लेउंग को अपनी पीढ़ी के सबसे सम्मानित मार्शल आर्ट्स सितारों में गिना जाता था। उनका नाम अक्सर ब्रूस ली और जैकी चैन जैसी महान हस्तियों के साथ लिया जाता रहा है। उनके जाने से मार्शल आर्ट्स सिनेमा के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया है, लेकिन उनकी कला और विरासत हमेशा जीवित रहेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!