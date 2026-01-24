कभी मौलाना तो कभी देवर...हलाला के नाम पर मुस्लिम महिला से हुआ रेप, पति बार-बार देता था तलाक; प्रेम कहानी बनी दर्द कहानी

Main Menu

24 Jan, 2026

UP News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम महिला की प्रेम कहानी, जो मिस्ड कॉल से शुरू हुई थी, आगे चलकर तीन तलाक और हलाला जैसी...

UP News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम महिला की प्रेम कहानी, जो मिस्ड कॉल से शुरू हुई थी, आगे चलकर तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं में फंसकर दर्दनाक बन गई। पीड़िता ने थाने में पहुंचकर अपनी ये दर्द भरी कहानी सुनाई और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 

मिस्ड कॉल से शुरू हुआ रिश्ता
यह पूरा मामला अमरोहा के सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला अजहर नवाज साल 2015 में दिल्ली में एसी मैकेनिक का काम करता था। उसी दौरान उसके मोबाइल पर अलीगढ़ की 15 वर्षीय किशोरी की मिस्ड कॉल आई। इसके बाद दोनों में बातें होने लगी और आगे चलकर दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। अक्टूबर 2015 में दोनों परिवारों की सहमति से दोनों का निकाह करा दिया गया।

चार महीने में दिया तीन तलाक
पीड़िता के मुताबिक, निकाह के चार महीने बाद ही जनवरी 2016 में अजहर नवाज ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। बाद में समझौता हुआ और दोबारा निकाह कराने के नाम पर नवंबर 2016 में बिजनौर के एक मौलाना के जरिए बुलंदशहर के स्याना में हलाला कराया गया।

हलाला के नाम पर शोषण का आरोप
अप्रैल 2017 में दोनों का फिर से निकाह हुआ। 2018 में महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद पति का व्यवहार फिर से खराब हो गया और 24 जनवरी 2021 को उसने दोबारा तीन तलाक दे दिया। इद्दत के दौरान ही पति ने दूसरी महिला से निकाह कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि बाद में उसे फिर से साथ रहने के लिए दबाव बनाया गया। इसी दौरान हलाला के नाम पर देवर शाहनवाज से निकाह कराया गया। इसके अलावा, परिवार के परिचित हकीम निशात पर भी हलाला के बहाने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पीड़िता ने थाने में अपनी इस दर्द भरी कहानी को सुनाया और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत पर पुलिस ने पति अजहर नवाज, देवर शाहनवाज और हकीम निशात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।   


 

