Prayagraj Plane Crash: सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, राहत बचाव कार्य में जुटा प्रशासन

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सेना का एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा प्रयागराज के बाहरी इलाके में हुआ बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सेना और प्रशासन में हड़कंप मच गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था, तभी तकनीकी कारणों या अन्य परिस्थितियों के चलते वह क्रैश हो गया। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और मौके पर राहत एवं बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं।



स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सेना की टीमें घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विमान में कितने लोग सवार थे और उनकी स्थिति क्या है। अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। सेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से हादसे वाले इलाके को सील कर दिया गया है और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।