शादी से मना करने पर प्रेमिका ने प्रेमी को दी दर्दनाक सजा, लिव इन रिलेशनशिप रह रही थी गर्लफ्रेंड

Edited By Ramkesh,Updated: 23 Jan, 2026 05:40 PM
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर लिव इन रिलेशनशिप (बिना शादी किए साथ रहना) में रह रही महिला ने शादी से इनकार करने पर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर लिव इन रिलेशनशिप (बिना शादी किए साथ रहना) में रह रही महिला ने शादी से इनकार करने पर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
किराए के मकान में रहते थे प्रेमी प्रमिका
चांदपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) देशदीपक ने बताया कि थाना चांदपुर क्षेत्र में नगर पालिका के पास किराए के मकान में हरिओम (25) अपनी प्रेमिका शीतल के साथ रहता था। उन्होंने बताया कि हरिओम फाइनेंस कंपनी में काम करता था जबकि शीतल नूरपुर में एक अस्पताल में काम करती थी।
शादी से नइकार करने पर भड़की थी प्रेमिका
उन्होंने बताया कि शीतल हरिओम को मृत अवस्था में स्याऊ अस्पताल लाई थी। पुलिस ने इस मामले में शीतल से पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकारते हुए बताया कि हरिओम शादी से इनकार कर रहा था। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात 18 जनवरी को शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा भी हुआ।
आरोपी प्रेमिका गिरफ्तार
हरिओम मरने की धमकी देकर पंखे से लटक कर बिस्तर पर खडा़ था तभी शीतल ने हरिओम के पैर पर लात मार दी जिससे वह फंदे पर झूल गया। पुलिस ने शीतल को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ ने बताया कि मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।