UP में दिल दहला देने वाला हादसा! ट्रैक्टर-ट्रॉली में सामने से घुसीं 2 बाइकें, 3 की मौके पर दर्दनाक मौत, एक घायल

Lakhimpur Kheri News : लखीमपुर खीरी जिले में शुक्रवार रात को दो मोटरसाइकिल लकड़ी से लदी ट्रॉली से टकरा गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना जिले के निघासन थाना क्षेत्र अंतर्गत निघासन-सिंगाही मार्ग पर हुई। पुलिस के मुताबिक, सुरेश और छोटू एक मोटरसाइकिल से सिंगाही लौट रहे थे, जबकि विकास और उसका दोस्त बिरजू दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार थे।



दोनों मोटरसाइकिलें लकड़ी लदी ट्रॉली से आमने-सामने टकरा गईं, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि विकास, सुरेश और छोटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिरजू गंभीर रूप से घायल हो गया। निघासन के क्षेत्राधिकारी शिवम कुमार स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा। अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिल और ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

