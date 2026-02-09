UP में तेज रफ्तार ट्रक का कहर! दर्दनाक हादसे में सगे भाइयों समेत 3 की मौत, एक का सिर-कंधा गायब, दो की अंतड़ियां बिखरीं

सोनभद्र जिले में मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, घटना रविवार रात रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के हिंदुआरी तिराहा के पास उस वक्त की है...



Sonbhadra News : सोनभद्र जिले में मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, घटना रविवार रात रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के हिंदुआरी तिराहा के पास उस वक्त की है जब एक ही मोटरसाइकिल पर सवार मधुपुर के चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दयाशंकर सिंह कुशवाहा (63), उनके भाई कमल सिंह (67) और उनके रिश्तेदार प्रेमनाथ (63) किसी समारोह से लौट रहे थे।



पुलिस क्षेत्राधिकारी रणधीर मिश्रा ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल की एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है।

