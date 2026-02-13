Main Menu

  • बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली की भीषण भिड़ंत में 3 की मौत, 18 से अधिक घायल, मातम में बदलीं खुशियां!

Edited By Purnima Singh,Updated: 13 Feb, 2026 11:42 AM

बदायूं : उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बृहस्पतिवार रात को दो ट्रैक्टरों की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी, जबकि करीब 18 से 20 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, वजीरगंज थाना क्षेत्र से कुछ लोग "भात चढ़ाने" के लिए ट्रैक्टर में सवार होकर जा रहे थे और रात करीब साढ़े नौ बजे सामने से आ रहे एक अन्य ट्रैक्टर की उससे टक्कर हो गयी। 

पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और इस हादसे में 10 वर्षीय नितिन, 18 वर्षीय पूजा व 16 वर्षीय रानी की मौत हो गयी। पुलिस के अनुसार, इस दुर्घटना में करीब 18 से 20 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बदायूं के जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है जबकि लगभग 18 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज बदायूं के जिला चिकित्सालय व राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जारी है। 

उन्होंने बताया कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है और अगर किसी की हालत बिगड़ती है तो उन्हें बड़े अस्पताल भेजा जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (बदायूं) डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में 18 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि तीन लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने व घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

