UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! एक साथ 2 IAS और 6 PCS अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। मंगलवार को जारी आदेश में 2 आईएएस (IAS) और 6 पीसीएस (PCS) अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। शासन के इस फैसले को कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रशासनिक संतुलन के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।



प्रमुख स्तर पर बदलाव

जारी सूची के अनुसार, वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों में भी फेरबदल किया गया है। वी. हेकाली झिमोमी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव स्तर पर भी बदलाव दर्ज किए गए। तबादला सूची में कई जिलों के उप जिलाधिकारी (SDM) और नगर मजिस्ट्रेट (City Magistrate) के पदों पर नियुक्तियां बदली गई हैं। प्रशासनिक जरूरतों और कार्य-प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को इधर से उधर किया गया।

IAS अधिकारियों के तबादले

शासन का उद्देश्य

सूत्रों के मुताबिक, यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यों में तेजी, जवाबदेही और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे बदलाव कर प्रशासनिक मशीनरी को प्रभावी बनाए रखने की रणनीति अपनाती रही है। जानकारों का मानना है कि आगामी दिनों में भी कुछ और विभागों और जिलों में तबादलों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शासन स्तर पर प्रशासनिक समीक्षा का दौर लगातार जारी है।