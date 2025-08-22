11 साल की बच्ची से रेप...प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोंटे, पेट चीरकर बनाया मल-मूत्र का रास्ता; पीड़िता की कहानी जानकर रो देंगे आप

यूपी न्यूज: यूपी के रामपुर में एक 11 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना चार महीने पहले हुई थी। आरोपियों को अब सजा तो मिल गई, लेकिन बच्ची की जिंदगी नरक बन गई है...

यूपी न्यूज: यूपी के रामपुर में एक 11 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना चार महीने पहले हुई थी। आरोपियों को अब सजा तो मिल गई, लेकिन बच्ची की जिंदगी नरक बन गई है। उसकी हालत बहुत खराब है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर गहरी चोंटे आई है और पूरी तरह डैमेड हो चुका है। मल-मूत्र जाने के लिए भी कितनी मुश्किल है। पेट को चीर कर रास्ता बनाया गया है।

अब जानिए पूरा मामला

यह मामला सेफनी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की रहने वाली 11 साल की बच्ची 15 अप्रैल, 2025 को खेत की तरफ गई थी। काफी देर तक वो घर नहीं लौटी। परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की, तो एक खेत में बदहवास हालत में पड़ी मिली। चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे। बच्ची की हालत काफी खराब थी। वो गूंगी थी तो ये भी नहीं बता पाई कि उसके साथ हुआ क्या है। जब उसका मेडिकल किया गया तो उसमें रेप की पुष्टि हुई।

चार महीने पहले हुई थी वारदात

मेडिकल में रेप की पुष्टि होने पर मामला दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो पता चला कि गांव के ही दान सिंह यादव ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 14 दिन तक बच्ची का इलाज मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में चला था। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बच्ची के परिजनों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घटना को चार महीने हो चुके है। 11 अगस्त को रामपुर के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रामगोपाल सिंह ने दोषी दान सिंह यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। लेकिन, इस दुष्कर्म के बाद पीड़िता की जिंदगी नरक जैसी बन गई है।

जानिए कैसी है लड़की की हालत

इस घटना के बाद बच्ची जिंदा लाश बनकर रह गई है। उसके प्राइवेट पार्ट पूरी तरह डैमेज हो चुका है। मल-मूत्र के लिए डॉक्टरों ने पेट चीरकर रास्ता बना रखा है। दोनों आंतें पेट के ऊपर रखी हैं, जो रूमाल के सहारे टिकी रहती हैं। बच्ची जब भी मल-मूत्र जाती है, पूरा पेट और रूमाल गंदा हो जाता है। मां उसे रूई (कॉटन) से साफ करती है। मां और पूरे परिवार को भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।