रेप के आरोपी ने कर दिया वकील का मर्डर, परिजनों को नहीं लगी भनक, जानिए कैसे खुला हत्या का राज

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी में ADGC (अपर जिला शासकीय अधिवक्ता) की संदिग्ध मौत मामले में चौकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक,झांसी में गुरसराय नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन और पूर्व एडीजीसी (अपर जिला शासकीय अधिवक्ता) भानु प्रकाश सिरवारिया की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही मुवक्किल सचिन वर्मा है, जिसने रेप केस में सजा होने की आशंका और वकालत में लापरवाही के गुस्से में यह कदम उठाया।



कैसे हुआ खुलासा?

5 अगस्त की सुबह भान प्रकाश रोज़ की तरह मॉर्निंग वॉक से लौटे थे। कुछ देर बाद उनका शव कमरे में मिला, हाथ-पैर रस्सी से बंधे थे। घर का मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिससे शुरुआत में पुलिस को यह सामान्य मौत लगी। लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद सीडीआर, पड़ोसी और परिचितों से पूछताछ के दौरान पुलिस की नज़र सचिन पर गई। इसके बाद मोहल्ले से सुराग जुटाए गए। पता चला कि भान प्रकाश और पड़ोसी सचिन वर्मा का घटना से दो दिन पहले झगड़ा हुआ था। पुलिस सचिन के घर पहुंची, लेकिन वह फरार था। 8 अगस्त को उसे सब्जी मंडी के पास पशु चिकित्सालय के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। सख्ती से पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया।



आरोपी की कहानी

सचिन के मुताबिक, 2021 में उसका 17 वर्षीय युवती से प्रेम संबंध हुआ। शादी की बात पर परिवार राज़ी नहीं हुआ, तो वह उसे भगा ले गया। लड़की की बहन ने उस पर अपहरण और रेप का केस दर्ज करा दिया। भान प्रकाश उसकी पैरवी कर रहे थे, लेकिन सचिन का आरोप है कि वकील ने केस में रुचि नहीं ली, जिसके कारण उसे दोबारा जेल जाना पड़ा।



आरोपी ने ककील से लिया था 60 हजार रुपए कर्ज

सचिन पर भान प्रकाश का 60 हज़ार रुपये कर्ज भी था और फीस के बदले उसकी अपाचे बाइक गिरवी रखी गई थी। 19 सितंबर को केस का फैसला आने वाला था और सजा का डर बढ़ रहा था। इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रची।



वारदात का तरीका

5 अगस्त की सुबह सचिन अपने घर की छत से होते हुए भान प्रकाश के घर में घुसा। उस समय घर में उनकी पत्नी और किराएदार मौजूद थे। उसने पीछे से गला दबाकर हत्या की और छत के रास्ते से वापस लौट गया। पुलिस ने आरोपी को 8 अगस्त को सब्जी मंडी के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।





