झांसी की पहली महिला ऑटो चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगया हत्या का आरोप

झांसी: झांसी जिला मुख्यालय के स्टेशन रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक ऑटो रिक्शा पलटने से महिला चालक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ...

झांसी: झांसी जिला मुख्यालय के स्टेशन रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक ऑटो रिक्शा पलटने से महिला चालक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर देर रात दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मुख आरोपी फरार हो गया है, जिस पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।

जानिए पूरा मामला

झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बीबी जीटीएस मूर्ति ने बताया कि रविवार और सोमवार की दरमियानी करीब 2:30 बजे नियंत्रण कक्ष से थाना नवाबबाद क्षेत्र के स्टेशन रोड पर एक ऑटो पलटने एवं उसमें दबकर महिला ऑटो चालक की मौत होने की सूचना मिली थी और इसके बाद ऑटो चालक अनीता चौधरी के पति द्वारिका चौधरी ने पत्नी की हत्या होने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी और फिर नवाबाद थाने में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी मुकेश झा पिछले 6-7 साल से महिला ऑटो चालक के संपर्क में था और कुछ दिनों से उन दोनों के बीच अनबन चल रही थी।

फरार आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित

मूर्ति के मुताबिक, सोमवार देर शाम पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मुकेश झा के पुत्र शिवम एवं बहनोई मनोज को हिरासत में ले लिया तथा मुख्य आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर उसकी तलाश शुरू कर है। मृतका के शव का समिति बनाकर वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया है और इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

5 साल पहले शुरू किया था ऑटो चलाना

इससे पहले पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि रविवार रात स्टेशन रोड पर एक ऑटो पलटने से महिला चालक अनीता चौधरी (35) की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्ट्या यह सड़क दुर्घटना प्रतीत होती है परंतु मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। सीओ ने बताया कि इस संबंध में जांच की जा रही है और कुछ भी संदिग्ध पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने महिला के जेवरात एवं फोन गायब होने के कारण लूट एवं हत्या की आशंका व्यक्त की है। स्थानीय तालपुरा इलाके की रहने वाली अनीता ने करीब पांच साल पहले शहर में ऑटो चलाना शुरु किया था। इससे पहले कोई महिला झांसी में ऑटो नहीं चलाती थी।

