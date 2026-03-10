Main Menu

  • बहन की बारात से पहले दो सगे भाइयों की मौत, एक ही आंगन से उठीं 2 अर्थियां,  परिवार की निकलीं चीखें.... मातम में बदली शहनाई की गूंज!

Edited By Purnima Singh,Updated: 10 Mar, 2026 12:25 PM

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। निमंत्रण देने जा रहे दो सगे भाइयों की तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे परिवार और गांव को गहरे सदमे में डाल...

कौशांबी : उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। निमंत्रण देने जा रहे दो सगे भाइयों की तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे परिवार और गांव को गहरे सदमे में डाल दिया।

मामला सिराथू तहसील क्षेत्र के गनपा गांव का है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण और उसका भाई शनि बाइक से निमंत्रण देने के लिए Bajha Village जा रहे थे। देर रात रास्ते में एक अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

मौके पर ही दोनों की मौत
हादसा इतना भीषण था कि दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां कुछ ही पलों में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि उसी दिन लक्ष्मण की बहन की बारात आने वाली थी, जबकि उसके छोटे भाई की बारात अगले दिन जानी थी। लेकिन इस दर्दनाक दुर्घटना ने परिवार की सारी खुशियां छीन लीं।

गांव और परिवार में मचा कोहराम
परिवार के सदस्य रामपत ने बताया कि रात में दोनों युवक गनपा गांव से मूरतगंज के बजहा गांव निमंत्रण देने जा रहे थे। तभी कोखराज थाना क्षेत्र में कासिया नेशनल हाईवे के पास सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। दो सगे भाइयों की एक साथ मौत की खबर मिलते ही परिवार और पूरे गांव में कोहराम मच गया। जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां अब शोक का माहौल है।


 

