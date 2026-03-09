कलयुगी बेटे ने पिता की पीट- पीटकर की हत्या, आरोपी फरार

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Mar, 2026 05:56 PM
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के ने मादक पदार्थ खरीदने को लेकर हुए विवाद में अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने यहां जारी एक बयान में बताया कि सोमवार को खुजेहटा गांव के प्रधान शंकर यादव ने मोहनलालगंज थाने को सूचना दी कि उसके गांव के रहने वाले लव कुश (17) ने अपने पिता रामकरण रावत (45) के सिर पर डंडे से वार करके उसकी हत्या कर दी है।
मोहनलालगंज के थाना प्रभारी बृजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक परिजनों का कहना है कि रामकरण नशे का आदी था और नशीले पदार्थ खरीदने के लिए वह घर में रखा गेहूं और अन्य अनाज बेच देता था जिससे घर में खाने की कमी हो गई थी। उन्होंने बताया कि इसी से नाराज होकर लव कुश ने अपने पिता रामकरण की हत्या कर दी।
त्रिपाठी ने बताया कि इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद आरोपी भाग गया और उसकी तलाश की जा रही है।