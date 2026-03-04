हाथरस में रबर फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने घंटों बाद पाया काबू

Edited By Ramkesh,Updated: 04 Mar, 2026 03:36 PM
हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के शहर में होली के दिन एक रबर फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
मिली जानकारी के अनुसार यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की चावंड गेट चौकी इलाके में स्थित एक रबर फैक्ट्री में हुई। होली के दिन जब लोग रंगों के त्योहार का आनंद मना रहे थे, तभी अचानक फैक्ट्री से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। आसपास के लोगों ने तुरंत फैक्ट्री मालिक को आग लगने की सूचना दी।
फैक्ट्री मालिक ने तत्काल फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। रबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे आग बुझाने में काफी समय लगा। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने लगातार प्रयास कर आग को आसपास के मकानों और अन्य हिस्सों में फैलने से रोक लिया। हालांकि फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपये का माल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया।
घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने में जुटी रही। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी अन्य कारण से। फैक्ट्री मालिक के अनुसार आग से हुए नुकसान का अभी सही आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं।