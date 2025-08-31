UP में 'शादाब' का घिनौना कांड! घर छोड़ने के बहाने कोल्ड ड्रिंक में पिलाया नशीला पदार्थ, कैफे में गंदा काम, अस्त-व्यस्त हालत में मिली छात्रा

उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी तहसील क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी को घर छोड़ने का बहाना बनाकर गांव का ही युवक कैफे तक ले गया ......

बरेली (जावेद खान) : उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी तहसील क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी को घर छोड़ने का बहाना बनाकर गांव का ही युवक कैफे तक ले गया। आरोप है कि रास्ते में किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाया गया, जिसके बाद होश आने पर उसने खुद को नगर के एक कैफे में अस्त-व्यस्त हालत में पाया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक व कैफे संचालक पर कार्रवाई शुरू कर दी है।



भाई की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

शिकायती पत्र के अनुसार 29 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे किशोरी नगर के मोहल्ला महादेवपुरम में कोचिंग पढ़ने आई थी। कोचिंग से लौटते समय रोड पर सवारी का इंतजार कर रही थी, तभी गांव का ही शादाब पुत्र सिराजुद्दीन उसे घर छोड़ने की बात कहकर मोटरसाइकिल पर बैठा ले गया। रास्ते में युवक ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे किशोरी बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को नगर के ट्रक यूनियन रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास स्थित कैफे क्लॉडी में अस्त-व्यस्त हालत में पाया। सूचना मिलते ही पीड़िता के भाई ने बहेड़ी थाने में तहरीर देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की।



घटना से हिंदू संगठनों में आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग की

इसी बीच मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के पदाधिकारी, गौ रक्षा हिंदू दल के जिला अध्यक्ष देवेन्द्र भास्कर, आरएसएस खंड व्यवस्था प्रमुख रविंद्र प्रताप सिंह, तहसील अध्यक्ष रजत पंडित, बजरंग दल के शानू गंगवार, बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गंगवार उर्फ अंशु और हिंदू महासभा के प्रदेश प्रचारक राजकमल सिंह भी थाने पहुंचे और कैफे बंद कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भीड़ को शांत कराते हुए आरोपी शादाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं कोतवाल संजय तोमर के नेतृत्व में पुलिस ने कैफे संचालक को भी थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी है।