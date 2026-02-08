12 साल के किशोर ने तीन वर्षीय लड़के से किया कुकर्म, टॉफी के बहाने बनाया शिकार.... पुलिस हिरासत में आरोपी

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक गांव में 12 वर्षीय नाबालिग ने तीन वर्षीय बच्चे से कथित तौर पर कुकर्म किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। कांधला थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सतीश चंद ने यहां पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला...

शामली : उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक गांव में 12 वर्षीय नाबालिग ने तीन वर्षीय बच्चे से कथित तौर पर कुकर्म किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। कांधला थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सतीश चंद ने यहां पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।

उन्होंने बताया कि बाद में उसे किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे सुधार गृह भेज दिया गया और पीड़ित लड़के को चिकित्सकीय जांच के लिए भेज दिया गया। पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, बच्चा शनिवार को अपने घर के बाहर खेल रहा था कि तभी आरोपी उसे टॉफी देने के बहाने पास के एक स्थान पर ले गया और उससे कुकर्म किया। अधिकारी ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

