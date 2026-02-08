Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 12 साल के किशोर ने तीन वर्षीय लड़के से किया कुकर्म, टॉफी के बहाने बनाया शिकार.... पुलिस हिरासत में आरोपी

12 साल के किशोर ने तीन वर्षीय लड़के से किया कुकर्म, टॉफी के बहाने बनाया शिकार.... पुलिस हिरासत में आरोपी

Edited By Purnima Singh,Updated: 08 Feb, 2026 12:06 PM

teenager did immoral act with three year old child

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक गांव में 12 वर्षीय नाबालिग ने तीन वर्षीय बच्चे से कथित तौर पर कुकर्म किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। कांधला थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सतीश चंद ने यहां पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला...

शामली : उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक गांव में 12 वर्षीय नाबालिग ने तीन वर्षीय बच्चे से कथित तौर पर कुकर्म किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। कांधला थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सतीश चंद ने यहां पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। 

यह भी पढ़ें : ड्रग्स केस में ये फेमस Actress गिरफ्तार, इन 8 लोगों के नाम भी आए सामने, फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप

उन्होंने बताया कि बाद में उसे किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे सुधार गृह भेज दिया गया और पीड़ित लड़के को चिकित्सकीय जांच के लिए भेज दिया गया। पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, बच्चा शनिवार को अपने घर के बाहर खेल रहा था कि तभी आरोपी उसे टॉफी देने के बहाने पास के एक स्थान पर ले गया और उससे कुकर्म किया। अधिकारी ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। 

यह भी पढ़ें : शोक में डूबी Industry! इस बेहद मशहूर रैपर पर टूटा दुखों का पहाड़, जवान बेटे की 3 दिन बाद तालाब से मिली लाश 

Lil Jon Son Death : हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर रैपर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर लिल जॉन के 27 वर्षीय बेटे नाथन स्मिथ का निधन हो गया है। नाथन, जिन्हें म्यूजिक की दुनिया में ‘डीजे यंग स्लेड’ के नाम से जाना जाता था, पिछले तीन दिनों से लापता थे। 6 फरवरी 2026 की सुबह उनका शव अटलांटा स्थित उनके घर के पास एक तालाब में मिला, जिसके बाद परिवार और फैंस सदमे में हैं ... पढ़ें पूरी खबर ....
 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!