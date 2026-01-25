संपत्ति विवाद बना काल: भाई ने की भाई की गोली मारकर हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में रविवार को संपत्ति को लेकर विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि खुर्जा नगर क्षेत्र के रहने वाले आस...

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में रविवार को संपत्ति को लेकर विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि खुर्जा नगर क्षेत्र के रहने वाले आस मोहम्मद (45) खीरखानी मोहल्ले स्थित अपनी कंपनी के दफ्तर में था कि तभी वहां पहुंचे उसके भाई जान मोहम्मद ने उसे गोली मार दी।







उन्होंने बताया कि आस मोहम्मद को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजनों के मुताबिक, आस मोहम्मद और उसके भाई जान मोहम्मद के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से यह वारदात हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जान मोहम्मद की तलाश की जा रही है।