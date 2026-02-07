Main Menu

खुशियों की गूंज... और फिर चीखें! मुंडन संस्कार से लौट रहे परिवार की कार नहर में समाई, 3 की मौत और एक गंभीर घायल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Feb, 2026 01:24 PM

car of a family returning from a mundan ceremony falls into a canal 3 killed

Kanpur News: कानपुर देहात में एक बड़ा हादसा सामने आया है। मुंडन संस्कार से लौट रहे चार युवकों की कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिससे तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना का विवरण
हादसा रसूलाबाद क्षेत्र के हरि निवादा गांव के पास हुआ। बताया गया कि कार देखते ही देखते नहर में समा गई और वाहन के अंदर पानी भर गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहसिक प्रयास किया। उन्होंने कार का शीशा तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

मृतकों और घायल की जानकारी
पुलिस और स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी के अनुसार
- मृतक: राजेश श्रीवास्तव, मुम्मू श्रीवास्तव और चालक करिया
- गंभीर रूप से घायल: अभिषेक, जिसे हैलट अस्पताल, कानपुर रेफर किया गया
घायल अभिषेक ने बताया कि सभी गोंडा जिले के अकौड़िया गांव के निवासी हैं। मुंडन संस्कार में शामिल होने के बाद वे लौट रहे थे। हादसे में उनके पिता, चाचा और चालक की जान नहीं बच सकी।

पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कहा कि यह हादसा कार के अनियंत्रित होने के कारण हुआ। ग्रामीणों की मदद से केवल अभिषेक को बचाया जा सका।

