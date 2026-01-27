Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • रेप पीड़िता से सुलह कराने पहुंचे तीन बीजेपी नेता, दिया पैसा का लालच, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

रेप पीड़िता से सुलह कराने पहुंचे तीन बीजेपी नेता, दिया पैसा का लालच, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Jan, 2026 08:05 PM

three bjp leaders tried to reconcile with a rape victim offering her money

उत्तर-प्रदेश के मऊ जिले में डूडा विभाग में काम कर रही एक युवती ने उसी विभाग में काम करने वाले एक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है जिसमे युवक ने युवती से शादी का झांसा देकर उससे रेप करता रहा। जिसमे युवक ने युवक से शादी करने का...

मऊ: उत्तर-प्रदेश के मऊ जिले में डूडा विभाग में काम कर रही एक युवती ने उसी विभाग में काम करने वाले एक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है जिसमे युवक ने युवती से शादी का झांसा देकर उससे रेप करता रहा। जिसमे युवक ने युवक से शादी करने का दबाव बनाया तो उक्त कर्मचारी ने शादी से इनकार कर दिया।जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी कर्मचारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया ।

वही  बीजेपी के तीन नेता कन्हैया तिवारी, हिमांशु राय और सन्तोष सिंह पीड़िता के घर पर पहुंचकर पैसे का लालच देकर उस पर दबाव बनाया गया। लेकिन पीड़िता ने इसे ठुकरा दिया,जिसके बाद पीड़िता  बीजेपी नेताओ की पोल खोल कर एक वीडियो जारी कर दिया.....वही मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने तीनो बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है।

इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि सरायलखन्सी थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसमे रेप पीड़ता संविदा में डूडा विभाग में काम करती है उसके साथ उसका सहकर्मी भी काम करता था उसने उसके साथ शादी का झांसा देकर शाररिक सम्बन्ध बनाये और शादी को टालता रहा जिसमे पीड़ता की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया है । साथ ही पीड़िता के घर कुछ लोग समझौते का दबाव बनाने गए थे उनपर भी तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!