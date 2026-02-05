दिल दहला देने वाली वारदात; बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर काटा ससुर का गला, मर्डर का वीडियो भी बनाया

Edited By Pooja Gill,Updated: 05 Feb, 2026 02:40 PM
मऊ: यूपी के मऊ जिले के सराय लखंसी क्षेत्र में गत एक फरवरी को एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या करने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसकी बहू समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, बहू ने अवैध सम्बन्धों में बाधा बनने पर अपने प्रेमी से कथित रूप से ससुर की हत्या करवायी थी और प्रेमी ने गला काटने का वीडियो बनाकर अपनी प्रेमिका को भेजा था।
आरोपी गिरफ्तार
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बुधवार को बताया कि सराय लखंसी थाना क्षेत्र के चोरपाखुर्द गांव में गत एक फरवरी को अमरूद के बगीचे से सुबच्चन उर्फ गेडी राजभर (54) का शव मिला था और उनकी गला व दाहिने हाथ की कलाई धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक की पत्नी रमावती देवी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश करते हुए राजभर की बहू पिंकी, उसके प्रेमी राम मिलन व दो अन्य सुधीर और छड्डू को गिरफ्तार किया है।
ऐसे दिया वारदात को अंजाम
उनके मुताबिक, पिंकी के राम मिलन से अवैध रिश्ते थे और राजभर ने इसे लेकर पिंकी को डांटा था, जिससे नाराज पिंकी ने राजभर को जान से मारने की साजिश रची। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गत एक फरवरी की रात आरोपियों ने राजभर को शराब पिलाने के बहाने बुलाया और नशे की हालत में उसे अमरूद के बगीचे में ले जाकर चाकू से गला और कलाई काट दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कुमार ने बताया कि राम मिलन ने गला काटते हुए वीडियो बनाया और उसे पिंकी को व्हाट्सऐप पर भेज दिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, तीन मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।