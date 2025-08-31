वृंदावन में पुजारी का गंदा काम; युवक का किया यौन शोषण, बनाया वीडियो और फिर किया ये कांड

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर वृंदावन स्थित एक आश्रम के मुख्य पुजारी ने एक युवक का यौन शोषण किया...

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर वृंदावन स्थित एक आश्रम के मुख्य पुजारी ने एक युवक का यौन शोषण किया। इतना ही नहीं उसने इस शर्मनाक करतूत का वीडियो भी बना लिया और फिर युवक को ब्लैकमेल करने लगा। इस मामले में युवक ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

प्रसाद में मिलाकर खिलाया नशीला पदार्थ

जानकारी के अनुसार, यह घटना 22 नवंबर 2022 को हुई थी। मथुरा के वृंदावन स्थित एक आश्रम के मुख्य पुजारी पर एक युवक ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवक ने दी गई शिकायत में बताया कि पुजारी ने 'प्रसाद' में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे दे दिया। इसके बाद उसके साथ गंदा काम किया गया और पुजारी ने इसका वीडियो भी बना लिया।

विरोध करने पर की मारपीट

युवक का आरोप है कि उसके साथ किए गए यौन शोषण का आरोपी ने वीडियो भी बना लिया। युवक ने जब इस बात का विरोध किया तो उसने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। युवक ने बताया कि वो किसी तरह आश्रम से भागकर अपने घर पहुंचा। इस मामले में उसने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जांच शुरू कर दी गई है।