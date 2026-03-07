जंग के बीच Gold पर भारी डिस्काउंट! यहां बेहद सस्ते में बिक रहा सोना, वजह जानकर रह जाएंगे दंग...

Edited By Purnima Singh,Updated: 07 Mar, 2026 05:45 PM
मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक गोल्ड मार्केट पर साफ दिखाई देने लगा है। क्षेत्र में जारी संघर्ष और उड़ानों में बाधा के कारण Dubai में सोना बड़े डिस्काउंट पर बिक रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ट्रेडर्स को London के ग्लोबल बेंचमार्क...
Gold Rates : मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक गोल्ड मार्केट पर साफ दिखाई देने लगा है। क्षेत्र में जारी संघर्ष और उड़ानों में बाधा के कारण Dubai में सोना बड़े डिस्काउंट पर बिक रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ट्रेडर्स को London के ग्लोबल बेंचमार्क के मुकाबले करीब 30 डॉलर प्रति औंस तक की छूट देनी पड़ रही है।
सप्लाई चेन पर पड़ा असर
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के चलते कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द या सीमित कर दी गई हैं। इससे सोना और चांदी को प्रमुख ट्रेडिंग हब से दूसरे देशों तक भेजने में मुश्किलें बढ़ गई हैं। महंगे शिपिंग और इंश्योरेंस खर्च के कारण कई खरीदार नए ऑर्डर देने से भी बच रहे हैं। साथ ही डिलीवरी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके चलते ट्रेडर्स अपने स्टॉक को जल्दी निकालने के लिए भारी डिस्काउंट देने को मजबूर हो रहे हैं।
यह भी पढ़ें : 'मुझे मार डालेंगे', खामेनेई की मौत पर जश्न मनाने वाली 33 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ ये क्या हुआ? खुलासे से कांपी पूरी दुनिया....
दुबई क्यों है गोल्ड ट्रेडिंग का बड़ा केंद्र
दरअसल United Arab Emirates, खासतौर पर दुबई, एशिया के प्रमुख बुलियन ट्रेडिंग और रिफाइनिंग केंद्रों में से एक है। यहां से सोने की सप्लाई Switzerland, United Kingdom और कई अफ्रीकी देशों के अलावा एशिया के बाजारों तक होती है। लेकिन क्षेत्रीय तनाव और Iran की मिसाइल गतिविधियों के कारण एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों ने लॉजिस्टिक्स पर बड़ा असर डाला है।
कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सोना
आमतौर पर सोना पैसेंजर विमानों के कार्गो होल्ड में भेजा जाता है। लेकिन उड़ानों में कमी आने से सप्लाई धीमी हो गई है। कुछ ट्रेडर्स वैकल्पिक रास्तों से कार्गो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे Saudi Arabia और Oman के एयरपोर्ट तक जमीन के रास्ते माल पहुंचाना। हालांकि यह तरीका महंगा और जोखिम भरा माना जा रहा है।
यह भी पढ़ें : बेरंग हुई Bollywood की Holi! त्योहार के बीच एक के बाद एक 3 सितारों ने छोड़ी दुनिया.... बुरी तरह हिल गई सिनेमा इंडस्ट्री
भारत पर भी पड़ सकता है असर
इस स्थिति का असर India पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुबई से सोने का बड़ा खरीदार है। रिसर्च फर्म Augmont Enterprises की रिसर्च हेड Reneesha Chainani के अनुसार कई कार्गो शिपमेंट में देरी हुई है, जिससे भारत में फिजिकल बुलियन की उपलब्धता पर अल्पकालिक असर पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल देश में सोने का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए तुरंत बड़ी कमी की संभावना नहीं है।
यह भी पढ़ें : युद्ध के माहौल में भी सोने के रेट में महा गिरावट! 8000 टूटा गोल्ड.... चांदी भी हुई इतनी सस्ती, जानें आपके शहर में कितना है 18K, 22K, 24K Gold का दाम
अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमत
इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है। इस साल अब तक स्पॉट गोल्ड में करीब 20 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है और इसकी कीमत 5,000 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच चुकी है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो वैश्विक स्तर पर सोने की सप्लाई और कीमत दोनों पर इसका असर और गहरा हो सकता है।