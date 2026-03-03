Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • होली से पहले खून से रंगी रिश्तों की डोर! बहन ने भाई को बुलाया ससुराल... फिर जीजा ने कैंची मार-मारकर मार डाला, झकझोर देगी पूरी वारदात

होली से पहले खून से रंगी रिश्तों की डोर! बहन ने भाई को बुलाया ससुराल... फिर जीजा ने कैंची मार-मारकर मार डाला, झकझोर देगी पूरी वारदात

Edited By Purnima Singh,Updated: 03 Mar, 2026 04:03 PM

brother in law stabbed brother in law to death

होली के माहौल के बीच गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया, जब एक व्यक्ति ने अपने साले पर कैंची से हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश...

Ghaziabad News: होली के माहौल के बीच गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया, जब एक व्यक्ति ने अपने साले पर कैंची से हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

मामूली विवाद बना हत्या की वजह
गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में सोमवार देर रात यह वारदात हुई। मृतक की पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो करीब 20 वर्षों से परिवार के साथ इलाके में रह रहा था। बताया जा रहा है कि होली के त्योहार के दौरान किसी बात को लेकर विशाल और उसके जीजा राहुल के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ते-बढ़ते हाथापाई में बदल गया। इसी दौरान राहुल ने गुस्से में आकर कैंची से विशाल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल विशाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बहन ने झगड़े के बाद भाई को बुलाया था
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी राहुल का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था। इसके बाद महिला ने अपने भाई विशाल को ससुराल बुलाया था। इसी दौरान दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया और घटना घटित हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

यह भी पढ़ें : ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने मनाया जश्न, नाचते-झूमते हुए शेयर किया वीडियो, लिखा- वो दिन आ गया....

अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच पुलिस पहुंची
सूत्रों के मुताबिक, परिवार ने पुलिस को बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि, आसपास के किसी व्यक्ति ने पुलिस को हत्या की जानकारी दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोनी बॉर्डर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है।

परिवार में मातम
होली से ठीक पहले हुई इस घटना से परिवार में मातम छा गया है। भाई की मौत से बहन का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!