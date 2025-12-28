जिस घर में पहली पत्नी ने तोड़ी सांसें… उसी घर में दूसरी की भी हत्या! कानपुर में पति का खौफनाक चेहरा—तवे से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Dec, 2025 02:48 PM
Kanpur News: उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के रेवना इलाके में एक सनसनीखेज और दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां एक व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका की पहचान रोशनी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, रोशनी की शादी करीब एक साल पहले संजय कुमार से हुई थी।
पहली पत्नी की भी हो चुकी है मौत
जानकारी के मुताबिक, संजय कुमार की यह दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी ने घरेलू प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उस मामले में संजय जेल भी जा चुका था। जेल से बाहर आने के बाद उसने रोशनी से दूसरी शादी की थी।
फोन नहीं उठा रही थी बहन, भाई पहुंचा घर
घटना का खुलासा तब हुआ, जब रोशनी का भाई राहुल उससे मिलने उसके घर पहुंचा। राहुल ने बताया कि बहन काफी देर से फोन नहीं उठा रही थी। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। शक होने पर उसने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी।
दरवाजा खुलते ही उड़े होश
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाया गया। अंदर का नजारा बेहद भयावह था। कमरे में रोशनी का शव पड़ा हुआ था। जांच में सामने आया कि उसे तवे से पीट-पीटकर बेरहमी से मारा गया था। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे।
शादी के बाद से ही चल रही थी प्रताड़ना
रोशनी के चाचा ने बताया कि शादी के बाद से ही संजय उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता था। इसी वजह से रोशनी कई बार मायके आकर रहने लगी थी। चार दिन पहले संजय फिर उसके पास आया और साथ रहने की बात कही। भाई राहुल ने भी बहन की शादी बचाने के लिए उसे पति के साथ भेज दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अंजाम इतना खौफनाक होगा।
हत्या के बाद आरोपी फरार
डीसीपी डीएन चौधरी ने बताया कि हत्या का आरोपी संजय घटना के बाद से फरार है। पड़ोसियों ने उसे भागते हुए देखा है। पुलिस ने रोशनी के भाई की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पड़ोसियों का कहना है कि संजय अक्सर रोशनी से झगड़ा करता और उसे प्रताड़ित करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।