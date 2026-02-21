सुलतानपुर में पुलिस ने नाबालिग लड़की को अपहरण के ढाई घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया, हिरासत में आरोपी

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में 15 वर्षीय लड़की का अपहरण होने के बाद पुलिस ने ढाई घंटे के अंदर उसे सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। यह घटना शुक्रवार शाम सात बजे कुड़वार थाना क्षेत्र के गहरी रवानिया पश्चिम गांव की है। पुलिस ने इस मामले...

सुलतानपुर : उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में 15 वर्षीय लड़की का अपहरण होने के बाद पुलिस ने ढाई घंटे के अंदर उसे सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। यह घटना शुक्रवार शाम सात बजे कुड़वार थाना क्षेत्र के गहरी रवानिया पश्चिम गांव की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। सुलतानपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के निर्देश पर अपराधियों की धर-पकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान कुड़वार थाने की पुलिस को 15 वर्षीय लड़की के अपहरण की सूचना मिली थी।



सूचना मिलते ही कुड़वार के थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष तरुण पटेल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से गहन तलाशी अभियान चलाकर घटना के मात्र ढाई घंटे के भीतर बालिका को बरामद कर लिया गया। बरामदगी के बाद नाबालिग लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 15 वर्षीय एक दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गड़वार थाना क्षेत्र में रहने वाली लड़की 15 फरवरी की शाम को शौच के लिए निकली थी और इसी दौरान गांव में ही रहने वाले रोशन, रोहित, लल्लू, राजू व एक अज्ञात युवक उसे खींचकर एक सुनसान स्थान पर ले गए .... पढ़ें पूरी खबर ....

