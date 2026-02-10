बिस्तर पर केंचुली... और लड़की गायब! औरैया में नागिन बनने का ऐसा फिल्मी ड्रामा कि पुलिस का भी चकरा गया सिर!

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे- "यह तो पूरी फिल्मी कहानी है!" फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती ने घर से भागने के लिए ऐसा मास्टरप्लान रचा कि कुछ देर के लिए पूरा गांव और.....

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे- "यह तो पूरी फिल्मी कहानी है!" फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती ने घर से भागने के लिए ऐसा मास्टरप्लान रचा कि कुछ देर के लिए पूरा गांव और पुलिस भी चकरा गई। युवती ने गायब होने से पहले अपने बिस्तर पर सांप की केंचुली रख दी, जिससे इलाके में अफवाह फैल गई कि वह 'नागिन' बन गई है।

कमरे का नजारा देख उड़े परिजनों के होश

घटना की शुरुआत तब हुई जब परिजनों ने सुबह युवती के कमरे का दरवाजा खोला। युवती वहां से गायब थी, लेकिन उसके बिस्तर पर कपड़ों के बीच सांप की केंचुली (Skin of Snake) लिपटी हुई मिली। यह देखते ही घर में चीख-पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि युवती के साथ कोई रहस्यमयी घटना हुई है और वह नागिन बन गई है।

अंधविश्वास और 'नागिन' का खौफ

ग्रामीणों के बीच इस ड्रामे ने ऐसा असर किया कि लोग तरह-तरह की कहानियां बनाने लगे। कोई इसे दैवीय प्रकोप बता रहा था तो कोई चमत्कार। गांव में अफरा-तफरी का माहौल देख तुरंत फफूंद थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो उसे मामला संदिग्ध लगा और जांच की परतें खुलनी शुरू हुईं।

फिल्मी स्टाइल में रची गई थी साजिश

पुलिस की शुरुआती जांच में जो सच सामने आया, उसने 'नागिन' वाली कहानी का गुब्बारा फोड़ दिया। असल हकीकत यह थी:

- युवती का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था।

- घरवालों को गुमराह करने और मामले को रहस्यमयी रंग देने के लिए युवती ने जानबूझकर सांप की केंचुली का इस्तेमाल किया।

- उसका मकसद था कि लोग उसे ढूंढ़ने के बजाय इस 'चमत्कार' में उलझे रहें।

पुलिस कर रही तलाश

थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि यह पूरी तरह से एक फिल्मी ड्रामा है। युवती ने प्रेमी के साथ जाने के लिए यह कहानी बुनी थी। फिलहाल पुलिस ने युवती का मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया है और उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। हालांकि, परिजनों ने अभी तक कोई लिखित शिकायत (तहरीर) नहीं दी है, लेकिन पुलिस जल्द ही युवती को बरामद करने का दावा कर रही है।