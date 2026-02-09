गजब हाल है! महिला पुलिसकर्मी का ही कर लिया अपहरण, शादी करना चाहता था हिस्ट्रीशीटर...कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव से एक महिला पुलिसकर्मी को ही अगवा कर लिया गया..

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव से एक महिला पुलिसकर्मी को ही अगवा कर लिया गया। जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। हालाकि, पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया है।

अब जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, महिला पुलिसकर्मी की शादी उसके परिवार ने अपनी पसंद से तय की थी। उसकी शादी यूपी पुलिस के एक जवान से होनी थी और रविवार को बारात आने वाली थी। लेकिन महिला इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह किसी और युवक से प्यार करती थी, जो एक हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है।

शादी से पहले हुई लापता

शादी से पहले ही महिला अचानक लापता हो गई। इसके बाद परिवार ने बहसूमा थाने में अपहरण की तहरीर दी। मामला गंभीर होने के कारण पुलिस ने तुरंत अपहरण का केस दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुट गई। कुछ ही समय में पुलिस ने महिला पुलिसकर्मी को मेरठ के बक्सर क्षेत्र से बरामद कर लिया।

हिस्ट्रीशीटर प्रेमी पर आरोप

पुलिस के मुताबिक, महिला को उसका प्रेमी अंकित चौहान अपने साथ ले गया था। अंकित एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश है और उस पर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 9 मुकदमे मवाना थाने और 2 मुकदमे परीक्षितगढ़ थाने में दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

कानून व्यवस्था पर सवाल

इस घटना के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जब महिला पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

