अम्बेडकरनगर में ग्रामर्षि महोत्सव का भव्य आयोजन, 200 से अधिक युवाओं को मिले रोजगार पत्र

अम्बेडकरनगर (कार्तिकेय द्विवेदी): जनपद में ग्रामर्षि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। सया डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित इस महोत्सव में अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति भी विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक बेरोजगार युवकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। एक ही मंच से इतने युवाओं को रोजगार मिलने से क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया।



रोजगार मेले में कुल 208 युवाओं को विभिन्न संस्थानों द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए। आयोजकों के अनुसार, यह पहला अवसर है जब किसी शिक्षण संस्थान में एक साथ इतने अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हों। इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण युवाओं के लिए नई दिशा देने वाला कदम बताया।



महोत्सव के दौरान सामाजिक सरोकार को भी प्राथमिकता दी गई। एक हजार से अधिक असहाय और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए, जिससे ठंड के मौसम में उन्हें राहत मिली। इस मानवीय पहल की चारों ओर प्रशंसा हो रही है।



गौरतलब है कि ग्रामर्षि महोत्सव का आयोजन पिछले 18 वर्षों से लगातार अम्बेडकरनगर जनपद के सया डिग्री कॉलेज में किया जा रहा है। यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाले पंडित रामकुमार पाण्डेय की स्मृति में उनके पुत्र, पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) हरिओम पाण्डेय द्वारा हर वर्ष कराया जाता है। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाता है।

इस अवसर पर एमएलसी हरिओम पाण्डेय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके पिता द्वारा लगाया गया वटवृक्ष आज फल-फूल रहा है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि ग्रामर्षि की आत्मा आज यह देखकर संतुष्ट होगी कि उनकी सोच और संघर्ष से शुरू हुआ यह अभियान अब ख्याति प्राप्त कर रहा है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेला युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है और आने वाले वर्षों में इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा।