9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख गर्लफ्रेंड रह गई सन्न, लड़की का रिएक्शन देख पिघल गया इंटरनेट, Viral हुआ प्यार भरा सरप्राइज Video

Trending Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। किसी को लोग पसंद करते हैं तो किसी को सिर्फ स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ वीडियो ऐसे सामने आते हैं जो सीधे दिल में घर कर जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल भी हो रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं।



बॉयफ्रेंड ने कपड़ों की दुकान में दिया इमोशनल सरप्राइज (Trending Viral Video)

यह वीडियो एक ऐसे खूबसूरत पल को दिखाता है, जब 9 साल बाद एक बॉयफ्रेंड अचानक अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आ जाता है। लड़के को देख लड़की अपनी ही आखों पर यकीन नहीं कर पाती है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती कपड़ों की दुकान में शॉपिंग कर रही होती है। तभी अचानक एक युवक दुकान के अंदर आ जाता है। जैसे ही लड़की की नजर लड़के पर पड़ती है तो वह कुछ समय के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सामने खड़ा इंसान वही है, जिससे वह 9 साल पहले बिछड़ गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले 9 सालों से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे।





खबरों के मुताबिक, यह कपल किसी वजह से पिछले 9 सालों से एक-दूसरे से दूर रह रहा था। अलग-अलग हालात और जिम्मेदारियों के चलते दोनों का संपर्क टूट गया था। हालांकि दोनों का प्यार अटूट था। यही वजह थी कि 9 सालों की दूरी के बाद भी दोनों का प्यार कमजोर नहीं पड़ा और जैसे ही दोनों मिले तो चेहरे पर सारी भावनाएं उमड़ पड़ीं।

यादगार पल देख दुकान में मौजूद लोग भी हुए इमोशनल

इस खूबसूरत मुलाकात को देखकर दुकान में मौजूद बाकी लोग भी भावुक हो गए। माहौल तालियों, मुस्कुराहटों और खुशी से भर गया। सोशल मीडिया पर भी प्यार की बारिश होने लगी। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने दिल खोलकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं। एक यूजर ने लिखा,“ये है सच्चा प्यार।” तो वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “अगर प्यार सच्चा हो, तो दूरी और वक्त भी उसे खत्म नहीं कर सकता।” इसके अलावा कई लोग अपने अधूरे प्यार और पुराने रिश्तों को याद कर भावुक हो गए तो कुछ ने इसे अब तक का सबसे खूबसूरत रीयूनियन वीडियो बताया।