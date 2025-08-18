Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • सपा-बसपा नहीं ... योगी की सरकार है... जवान का अपमान बर्दाश्त नहीं- मारपीट पर भड़के बीजेपी नेता संगीत सोम

सपा-बसपा नहीं ... योगी की सरकार है... जवान का अपमान बर्दाश्त नहीं- मारपीट पर भड़के बीजेपी नेता संगीत सोम

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Aug, 2025 07:42 PM

not sp bsp it is yogi s government insult of jawan will not be tolerated

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ड्यूटी पर जा रहे सेना के एक जवान से टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने कथित तौर पर मारपीट कर दी। इसे लेकर अब राजनीति गरमा गई है। दरअसल इसे लेकर बीजेपी के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम अपने समर्थकों संग टोल...

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ड्यूटी पर जा रहे सेना के एक जवान से टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने कथित तौर पर मारपीट कर दी। इसे लेकर अब राजनीति गरमा गई है। दरअसल, बीजेपी के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम अपने समर्थकों संग टोल प्लाजा पर पहुंच कर धरने पर बैठ गए। संगीत सोम ने कहा कि भाजपा सरकार में गुंडई नहीं चलेगी। अधिकारियों से कहा कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट भगवान भरोसे चल रहा है, गुंडई चरम पर है, चद्दर तान कर मत सो। ये सपा बसपा की सरकार नहीं है आरोपी पर जल्द कार्रवाई करें।

सड़क पर बैठकर अधिकारियों को दी चेतावनी
उन्होंने ग्रामीणों के बीच सड़क पर ही बैठकर चेतावनी दी कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा, तो यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उन्होंने एसपी देहात राकेश मिश्रा, एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश, एसडीएम उदित नारायण सेंगर समेत अन्य अधिकारियों को भी सड़क पर ही बैठा लिया और चेतावनी दी कि किसी की हैसियत नहीं, जो उन्हें धरने से उठा दे। इसलिए तत्काल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

छह लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी
इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना रविवार को सरूरपुर इलाके के भूनी टोल प्लाजा पर उस वक्त हुई, जब गोटका गांव के निवासी कपिल छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौट रहे थे। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार थी और जल्दी निकलने को लेकर कपिल की टोलकर्मियों से कहासुनी हो गयी।

परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया है केस
उन्होंने बताया कि विवाद बढ़ने पर टोल कर्मियों ने कपिल से मारपीट शुरू कर दी। मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!