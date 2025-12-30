'यूपी में 2027 में बनेगी बसपा सरकार...', बहुजन समाज पार्टी का दावा

कौशांबी: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी शानदार जीत दर्ज कराएगी और बहन मायावती सरकार...

कौशांबी: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी शानदार जीत दर्ज कराएगी और बहन मायावती सरकार बनाएगी। विश्वनाथ पाल आज शीतला देवी अतिथि गृह सयारा में जिला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा समाज के सभी लोगों का ध्यान रखा हैऔर बहन मायावती के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लेकर कार्य किया है।

'बसपा समाज के सभी लोगों का सम्मान करती है'

बहुजन समाज पार्टी समाज के सभी लोगों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पाटर्ी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के फार्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी पिछड़ा, दलित ,अल्पसंख्यक की हितैषी नहीं हो सकती है। सभी वर्ग का हित की चिंता बहुजन समाज पार्टी को ही है । इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने दर्जनों लोगों को बहुजन समाज पार्टी में शामिल कराया।