बाथरूम में लड़के ने बनाए यौन संबंध, तभी गर्लफ्रेंड की होने लगी हैवी ब्लीडिंग, फिर जो हुआ... कंपा देगा रूह

तेलंगाना के महबूबनगर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के मूसेपेट मंडल में एक 22 वर्षीय युवती की मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक, युवती की मौत यौन उत्पीड़न के बाद हुई। इस मामले में पुलिस ने 20 साल के विवेक को हिरासत में ले लिया...

UP Desk : तेलंगाना के महबूबनगर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के मूसेपेट मंडल में एक 22 वर्षीय युवती की मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक, युवती की मौत यौन उत्पीड़न के बाद हुई। इस मामले में पुलिस ने 20 साल के विवेक को हिरासत में ले लिया है, जिसे मृतका का प्रेमी बताया जा रहा है।



वॉशरूम में हुई वारदात

ये घटना तब हुई जब 17 दिसंबर की रात आरोपी ने युवती को मिलने बुलाया था। पुलिस का कहना है कि दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यौन उत्पीड़न की वारदात वॉशरूम में हुई। इस दौरान युवती बेहोश हो गई और उसे हैवी ब्लीडिंग होने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरोपी और अन्य लोगों ने मिलकर युवती को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।



पिता की शिकायत पर दर्ज हुई FIR

युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी विवेक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में कई अहम तथ्य सामने आने की संभावना है। पुलिस पूरे मामले को संवेदनशील मानते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।

यह भी पढ़ें : School Holidays: सभी स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी, जानें किस क्लास के लिए आदेश जारी, अब कब शुरू होंगी कक्षाएं; कड़ाके की से बच्चे थे परेशान



पुलिस ने अफवाहों से दूर रहने की अपील की

महबूबनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि घटना का किसी चुनावी कार्यक्रम या राजनीतिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।



पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच

युवती के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और फॉरेंसिक सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण की पुष्टि होगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और जांच जारी है।